Monza, contatti con il Milan per Ballo-Touré. Si valuta anche Origi

Contatti sull’asse Milan-Monza: la situazione

Non solo Lekovic. In queste ore, il Monza è scatenato sul mercato: il club, infatti, ha avviato i contatti con il Milan per Ballo-Touré: segno di come il club voglia continuare a rinforzare il reparto difensivo per raggiungere la salvezza.

Sempre dal club rossonero, il Monza valuta anche il profilo di Divock Origi per l’attacco. L’ex Liverpool, così come Ballo-Touré, è stato inserito a inizio stagione nella rosa del Milan Futuro.

Trattasi dunque di possibilità in fase di valutazione – e nate nelle ultime ore – da parte della squadra mercato dei biancorossi, guidata da Adriano Galliani e formata dal direttore sportivo Mauro Bianchessi affiancato dal Coordinatore Tecnico della Prima Squadra Sergio Floccari.

Ore calde, dunque, a Monza per capire come la squadra di Bocchetti cambierà in vista della seconda parte di stagione

Monza, è il giorno di Lekovic

Nel frattempo, il Monza ha chiuso a sorpresa per il difensore della Stella Rossa Stefan Lekovic. Il classe 2004 arriverà in Italia oggi, giovedì 16 gennaio, nel tardo pomeriggio.

Il Monza acquista il difensore serbo in prestito con obbligo di riscatto: alla sesta presenza, i giallorossi verseranno 2,5 milioni di euro per acquistarlo dalla Stella Rossa. Lekovic, che ha già tre presenze nell’Under 21, ha giocato 9 partite in campionato, trovando anche una rete.