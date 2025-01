Lecce, Corvino: “Sansone e Oudin fuori lista”

Le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica del Lecce: diverse novità nella sessione di calciomercato invernale

“Arriveranno due calciatori e altrettanti finiranno fuori lista, che sono Oudin e Sansone. Abbiamo già altri esterni come Morente, Pierotti, Karlsson e Dorgu. Fanno parte del reparto offensivo anche Rebic e Krstovic, oltre a Burnete, un calciatore su cui crediamo tanto”.

Queste le parole del direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, a margine della presentazione di Jesper Karlsson.

Sempre sul mercato, Corvino ha aggiunto: “Hasa? C’è un club importante su di lui, vedremo entro fine mercato se ho detto una cosa sbagliata”.

E non solo: “Il tempo ci darà ragione anche su Helgason e Marchwinski, sono due calciatori che rappresenteranno tanto per noi. Ramadani? La sana concorrenza fa bene, è giusto che si giochino il posto”.

Lecce, il punto di Corvino sulle trattative di gennaio

Corvino ha parlato così riguardo alle possibili trattative nel mese di gennaio: “Abbiamo preso Karlsson come sostituto di Banda, arriverà il terzino destro che darà il cambio a Guilbert. Un altro attaccante per mettere in panchina Krstovic? Si è perso il sano realismo e non è possibile”.

il direttore dell’area tecnica ha concluso: “Ci mancano due tasselli, lavoriamo per completare la rosa“.

Lecce, si presenta Karlsson

“Per me è una grande opportunità, parlando con il Lecce sono rimasto impressionato e sono molto felice di essere qui. Voglio mostrare il mio livello trovando continuità, è stato interessante anche scambiare opinioni con Giampaolo”. Queste le parole di Karlsson nel giorno della presentazione da nuovo giocatore del Lecce.

Il calciatore si è trasferito in Puglia con la formula del prestito secco gratuito.