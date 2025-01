Bologna, la probabile formazione contro lo Sporting CP

Le possibili scelte di Italiano per la sfida contro i portoghesi

Last dance per il Bologna, che saluterà la Champions League 2024/2025 con la trasferta di Lisbona.

I rossoblù, a 5 punti nella mega classifica della fase campionato, non hanno più chance di potersi qualificare alla fase playoff, motivo per cui quella contro lo Sporting CP sarà l’ultima sfida europea di questa stagione.

Nonostante ciò gli emiliani vorranno onorare fino all’ultimo la competizione, e l’obiettivo è ovviamente quello di concludere il cammino con tre punti.

Ecco perché Vincenzo Italiano si affiderà quasi in toto ai titolarissimi per la sfida del José Alvalade.

La probabile formazione del Bologna

Solito 4-2-3-1 per l’allenatore ex Fiorentina, che non prevede grosse sorprese. In porta previsto un turno di riposo per Skorupski: ci sarà Ravaglia al suo posto. I centrali saranno invece Holm e Miranda, con la coppia di centrali formata da Beukema e Casale. In mediana spicca l’assenza di Freuler per squalifica; al suo posto pronti Moro e Ferguson, che verrà arretrato rispetto al solito. Mancherà ovviamente anche Orsolini, il quale dovrà rimanere ai box per altre tre settimane. Sulla destra ci sarà dunque Iling-Junior, con Ndoye nella corsia opposta e Fabbian sulla trequarti; tutti e tre alle spalle dell’unica punta Castro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Iling jr, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano

Dove vedere Sporting CP-Bologna in tv e in streaming

La gara tra Sporting CP e Bologna, in programma mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00, sarà trasmessa in esclusiva da Sky, e il canale dedicato sarà il 255.

Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di SkyGo.