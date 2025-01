Bologna, Italiano: “Vogliamo onorare al massimo l’ultimo impegno”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna (Imago)

Le parole dell’allenatore dei rossoblù alla vigilia dell’ultima gara europea della stagione

È la vigilia dell’ultimo turno della fase campionato di Champions League, che vedrà impegnate tutte le squadre partecipanti.

Tra queste anche il Bologna, che domani a Lisbona affronterà lo Sporting in quella che sarà a tutti gli effetti l’ultima gara europea stagionale, data l’eliminazione precoce.

Nonostante ciò i rossoblù si presenteranno agguerriti, con la volontà di terminare a testa alta questa avventura.

Di questo e altro ha parlato Vincenzo Italiano, allenatore degli emiliani, ai microfoni di Sky Sport.

Bologna, la conferenza stampa di Italiano

Prima di tutto, l’allenatore dei rossoblù ha esordito presentando la gara: “Arriviamo a questa ultima gara di Champions dopo un cammino che ci ha visti crescere e maturare. Questa competizione ci ha lasciato tantissimo, sia per il prestigio del palcoscenico sia per le difficoltà incontrate contro squadre di altissimo livello. Adesso vogliamo onorare al massimo l’ultimo impegno. Ci siamo preparati per questa partita, l’ennesima contro una grande squadra in uno stadio incredibile. Cercheremo di mettere in campo tutto ciò che ci ha permesso di crescere in questa competizione. Domani proveremo a dimostrare il nostro valore contro un’altra grande squadra.”

Il Bologna ha dei rimpianti? Secondo Italiano sì: “Mi viene in mente la prima gara con lo Shakhtar: abbiamo avuto tante occasioni per vincere. Non siamo stati neanche fortunati nel sorteggio, ma dobbiamo guardare al fatto che siamo cresciuti tantissimo. Partecipare a una competizione del genere lascia sempre qualcosa di importante.”

Bologna, Vincenzo Italiano

“Proveremo a riconquistare l’Europa”

Parlando del campionato, invece, ha dichiarato: “Non siamo partiti benissimo, ma siamo riusciti a riprenderci con prestazioni importanti. Essere in questa posizione di classifica per noi è una grande soddisfazione. Se continueremo a mantenere questo livello di prestazioni, potremo toglierci altre soddisfazioni. Proveremo a conquistare nuovamente l’Europa, non so quale, ma è sicuramente un obiettivo della società.”

E per concludere, alla domanda su chi sia migliorato maggiormente grazie a questa esperienza: “Tutta la squadra. Abbiamo acquisito personalità e intensità grazie a gare di altissimo livello. Sono rimasto impressionato dalle partite con il Liverpool e l’Aston Villa, che ci hanno dato uno slancio anche in campionato. Qualche punto lo dobbiamo proprio all’esperienza accumulata in Europa.”