Il Napoli continua a lavorare al post Khvicha Kvaratskhelia: se salta Allan Saint-Maximin, l’obiettivo diventa Jeremie Boga

Giovanni Manna sta lavorando per portare a Napoli il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, che nelle settimane passate si è trasferito al PSG.

L’esterno in pole è Allan Saint-Maximin (Clicca qui per le ultime) ma per il classe 1997 è una corsa contro il tempo. Entro la mezzanotte, infatti, Fenerbahce e Al Ahli (proprietaria del cartellino) devono risolvere il prestito e poi l’ex Newcastle United potrebbe passare in azzurro.

Nel caso in cui dovesse arrivare la fumata nera sul fronte Allan Saint-Maximin, il Napoli penserebbe a Jeremie Boga.

Gli azzurri pensano al prestito dell’ex Sassuolo, ora al Nizza.

In questa stagione, il classe 1997 ha giocato 10 partite in Ligue 1, non trovando ancora il gol. Discorso differente, invece, in UEFA Europa League: in tre partite, Jeremie Boga ha segnato due reti.

