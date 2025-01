Dybala, attaccante Roma (PHOTO CREDITS: Domenico Bari)

Le scelte ufficiali di Pascal Jansen e Claudio Ranieri per la sfida di Europa League

La Roma di Sir Claudio Ranieri torna in campo a pochi giorni di distanza dalla vittoria per 3-1 sul Genoa e lo fa in trasferta in Europa League.

I giallorossi, infatti, affronteranno l’AZ Alkmaar all’AFAS Stadion a partire dalle 18:45 nella settima sfida del nuovo format delle coppe europee.

Gli olandesi arrivano alla sfida in 20ª posizione in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma di Ranieri, invece, è attualmente 14ª ma con solo un punto in più, grazie a 2 vittorie e 3 pareggi. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

AZ Alkmaar-Roma, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Ranieri

AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Poku, Parrott, Ladho. Allenatore: Pascal Jansen

Claudio Ranieri, allenatore Roma (PHOTO CREDITS: Domenico Bari)

Dove vedere la partita

Giovedì 23 gennaio, alle 18.45 la Roma è impegnata fuori casa contro l’AZ Alkmaar. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.



Per non perdere tutte le partite in contemporanea c’e Diretta Gol (Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW)