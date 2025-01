Atalanta, Gasperini: “Possiamo qualificarci ai playoff e non possiamo sbagliare”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta alla vigilia della sfida contro lo Sturm Graz

Archiviata la dolorosa sconfitta di campionato contro il Napoli, l’Atalanta ha già voltato pagina e guarda dritto avanti a sé. Appuntamento martedì 21 gennaio alle 18.45 al Gewiss Stadium.

La prossima sfida per gli uomini di Gasperini sarà in trasferta contro gli austriaci dello Sturm Graz, che arrivano a questa sfida forti del primo posto nel loro campionato.

Oltre a Kossounou e Scamacca, si aggiunge alla lista dei infortunati anche Zaniolo, fermatosi in allenamento. I nerazzurri arrivano a questa sfida in 13ª posizione nel super girone di Champions.

Tre vittorie, due pareggi e una sconfitta per un totale di 11 punti in classifica. Importante centrare la vittoria per avvicinarsi ancora di più ai playoff. Alla vigilia, l’allenatore Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni.

Atalanta, Gasperini: “”

L’allenatore dell’Atalanta ha esordito così: “Il calcio di oggi è diventato questo. Bisogna avere la capacità di archiviare subito una partita e rifocalizzarsi su un’altra, è una forma di allenamento che va trovata. Non so come facciano i giocatori, io ci metto le parole, ma loro anche le gambe e le energie”

Gasperini ha poi continuato: “Noi non siamo mai stati in difficoltà dal punto di vista fisico. Ci sono state partite meno brillanti, ma succede quando affronti sfide ravvicinate. In poche settimane abbiamo affrontato le prime quattro della classifica, noi esclusi. Non dobbiamo però per questa ragione sottovalutare l’avversario di domani, anche perché corrono molto e ciò è sempre indice di difficoltà. Abbiamo la grande opportunità di qualificarci ai playoff e non possiamo sbagliare”.

Infine, avviandosi alla conclusione ha parlato di Carnesecchi: “È sempre stato un ragazzo di grande prospettiva, penso sia maturato anche come persona, con grande umiltà, anche nei momenti positivi come adesso. Sta portando avanti questa voglia di migliorare“.

Atalanta, Carnesecchi: “La Champions League mi ha permesso di fare uno step mentale”

Insieme a Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa è intervenuto anche Carnesecchi. Queste le sue parole ai microfoni: “Sto passando un momento fantastico, ma credo sia dovuto alle grandi prestazione della squadra. I miei compagni stanno rendendo al massimo. Penso che l’importante sia trovare un equilibrio per far bene, sto passando un bellissimo momento ma spero che non sia il più bello. La Champions League mi ha permesso di fare uno step mentale, di capire determinate partite, ti porti dietro un’esperienza importante. Devi essere collegato 90 minuti al 100%, mi dà una grossa mano, è un allenamento veramente importante, ti permette tantissimo di alzare il livello“.