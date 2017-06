Calciomercato | Roma, da Di Livio a Calabresi: tanti i giovani richiesti in prestito

I giovani talenti della Roma sono richiesti da tante squadre di Serie B e Serie C. A cominciare da Lorenzo Di Livio (centrocampista classe 1997), richiesto dalla Reggina in prestito, così come Lorenzo Vasco (1997), ex centrocampista della primavera giallorossa, lo scorso anno a Bolzano ed Andria. Ma l'interesse per i giovani giallorossi non finisce qua, infatti il Venezia di Inzaghi ha messo gli occhi su Eros De Santis (1997) e Arturo Calabresi (1996), entrambi difensori. Per loro le esperienze in Serie B potranno essere importanti per crescere e migliorare ancora di più. Per la Roma ci sarà tempo e spazio più avanti.