Fiorentina, in arrivo Solomon dal Tottenham

La Fiorentina ha definito un accordo con il Tottenham per l’arrivo di Manor Solomon.

Trova conferma la notizia riportata da Fabrizio Romano sull’imminente arrivo di Manor Solomon alla Fiorentina.

L’esterno sinistro d’attacco si trasferisce in Viola dal Tottenham con la formula del prestito con opzione di riscatto.

L’israeliano classe 1999 ha trascorso la prima parte di stagione in Liga, al Villarreal, in prestito dagli Spurs; prestito che verrà dunque interrotto anticipatamente.

Col Villarreal, Solomon aveva messo insieme 11 presenze tra tutte le competizioni – di cui 6 in campionato – segnando 1 gol e servendo 4 assist.

Fiorentina, in arrivo Manor Solomon dal Tottenham: era in prestito al Villarreal

L’arrivo di Solomon dal Tottenham è chiaramente legato a quello di Fabio Paratici, atteso a sua volta a Firenze nei prossimi giorni. Ed era stato proprio Paratici, nel 2023, a portare Solomon al Tottenham dallo Shakhtar Donetsk.

La Fiorentina, come raccontato, in questo mercato è alla ricerca di esterni d’attacco, e Solomon dunque è il primo arrivo in questo reparto.