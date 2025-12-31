Sampdoria, scambio dei documenti in corso con il Palermo per Brunori

Scambio di documenti in corso tra Sampdoria e Palermo per Matteo Brunori.

La Sampdoria si conferma scatenata sul mercato. Per l’arrivo di Matteo Brunori dal Palermo si è entrati nella fase conclusiva della trattativa. Sampdoria e club rosanero sono infatti allo scambio dei documenti, passaggio che precede di fatto l’annuncio ufficiale.

L’attaccante classe ’94 è pronto a salutare Palermo dopo una prima parte di stagione in cui ha collezionato 13 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia, mettendo a referto un gol e un assist. Brunori si prepara ora a iniziare una nuova avventura, con il passaggio alla Sampdoria che sancirà un nuovo capitolo della sua carriera.

L’operazione Brunori si inserisce in un mercato di gennaio che sta confermando la Sampdoria tra le società più attive, capace di muoversi con decisione sugli obiettivi prefissati. Un lavoro che porta la firma di Andrea Mancini, direttore sportivo blucerchiato, che fin dall’inizio della finestra invernale è riuscito a centrare le priorità individuate dalla società.

Con ancora diverse settimane davanti, la sensazione è che il mercato non sia affatto chiuso. La Samp è destinata a restare protagonista anche nei prossimi giorni: è già arrivato l’accordo verbale per Salvatore Esposito, che si prepara a lasciare lo Spezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, così come Tjas Begic, ala classe 2003 del Parma, e Gerasimos Mitoglou, difensore classe ’99 dell’AEK Atene.