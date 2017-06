Calciomercato | Roma, a giorni potrebbe arrivare l'offerta giusta del Liverpool per Salah

Potrebbe essere un week-end importante per la cessione di Momo Salah dalla Roma al Liverpool. Come confermato dallo stesso Monchi durante la conferenza stampa di presentazione di Di Francesco, al momento l'unica trattativa in uscita è proprio questa con i Reds per l'egiziano, che ha già l'accordo con gli inglesi. Manca l'offerta giusta del club, che potrebbe però arrivare nel fine settimana. Giorni in cui Monchi sarà a Siviglia, non però per trattative di mercato. In entrata invece da tenere d'occhio il nome di Rick Karsdorp (sul quale c'è anche l'Inter), olandese classe '95 del Feyenoord che può giocare in difesa o a centrocampo.