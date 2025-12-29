La Juve valuta Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia. E a giugno ci proverà per Tonali

Il punto sul mercato della Juventus

Si avvicina il calciomercato con la Juventus che punta a rinforzarsi e potrebbe farlo a centrocampo.

I bianconeri potrebbero andare su un play e un nome che valutano è quello di Guido Rodriguez del West Ham.

Un’operazione che si farebbe però solo in prestito: l’idea è quella di risparmiare spazio e budget per giugno, quando si tenterà il colpo Sandro Tonali dal Newcastle.

Intanto, si cerca anche un vice Yildiz. In questo caso, si valuta Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 del Real Madrid.

La situazione

La Juventus ragiona anche in ottica prossima stagione sul mercato di gennaio e lo conferma l’idea Guido Rodriguez, anticipata in mattinata dalla Gazzetta dello Sport. Si tratta di un play e non di un giocatore alla Frattesi, 31enne argentino d’esperienza e quindi subito pronto. L’idea di prenderlo in prestito sarebbe volta a puntare a Sandro Tonali a giugno. L’italiano sarebbe il colpo che i bianconeri vogliono per il centrocampo ma al momento non si muove.

Gonzalo Garcia, invece, è un profilo individuato come possibile vice Yildiz. Il classe 2004 ha brillato al Mondiale per Club, mentre adessa sta trovando meno spazio nell’attacco dei blanocos. In quel caso sarebbe da capire la formula dell’operazione, che potrebbe anche essere “alla Nico Paz”, con un diritto di recompra in favore degli spagnoli.