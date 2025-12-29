Genoa, non solo Perin: i rossoblù puntano Mandas e Mandragora

Non solo Perin: il Genoa punta gli occhi anche su Mandas e Mandragora.

A pochi giorni dall’inizio, si entra già nel vivo del calciomercato. Sulla lista del Genoa oltre a Mattia Perin c’è anche Christos Mandas. I rossoblù stanno insistendo per il portiere greco con la formula del prestito.

A centrocampo invece ci sono stati dei contati per Rolando Mandragora. Nel caso in cui decidesse di andare via da Firenze o i viola aprissero alla cessione per lui sarebbe un ritorno in Liguria

Il classe 1997 aveva già vestito la maglia rossoblù prima nel settore giovanile e poi anche in Prima Squadra tra il 2014 e 2016.