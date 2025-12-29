L’Everton insiste per Dovbyk, lui vorrebbe restare in Italia: la situazione

Il punto sul futuro dell’attaccante della Roma

Rimane tutt’altro che scontato il futuro di Artem Dovbyk, che potrebbe anche non essere più a Roma dopo il mese di gennaio. L’ex Girona è tornato in campo dopo l’infortunio nel finale contro il Genoa, ma ora per lui potrebbe accendersi il mercato.

Sull’attaccante c’è l’Everton che insiste, ma lui vorrebbe continuare a giocare in Italia. E anche nel nostro campionato ci potrebbero essere delle occasioni.

In primis su di lui c’è il Como, che ci ha pensato ma che non affonda il colpo. Ma potrebbe anche materializzarsi un’opportunità tra Napoli e Milan.

Con gli azzurri si potrebbe pensare a uno scambio con Lucca, mentre i rossoneri avevano già corteggiato l’ucraino in estate. L’operazione in questo caso sarebbe difficile perché il Milan ha già preso Fullkrug, ma quel tentativo aveva fatto breccia nella testa del giocatore, che gradirebbe la destinazione.