Cori, striscioni e applausi di tutto l’Olimpico: la prima di De Rossi contro la Roma

Per la prima volta Daniele De Rossi affronta la Roma da avversario allo stadio Olimpico: l’accoglienza del tifo giallorosso

“Una cosa contronatura“: così De Rossi aveva definito preparare una partita di calcio per far perdere la Roma. Per la bandiera giallorossa la partita di stasera è un ritorno in quella che è stata casa sua per quasi 19 stagioni (tra calciatore e allenatore).

Un match molto atteso per lui, come aveva confessato pochi giorni fa: “Appena ho firmato sono andato a vedere quando c’era la Roma e la Lazio. Sono curioso del mio ritorno all’Olimpico“.

A pochi minuti dall’inizio della gara sui maxischermi è stato proiettato un video un video celebrativo per l’attuale allenatore del Genoa tra gli applausi di tutto lo stadio.

Al momento della lettura delle formazioni, poi, dopo i fischi per i calciatori rossoblù sono arrivati gli applausi per Daniele De Rossi.

L’abbraccio tra De Rossi e Gasperini

Tantissimi gli applausi anche all’ingresso di De Rossi. L’allenatore del Genoa dopo il saluto con Gian Piero Gasperini è stato anche abbracciato da Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Matias Soulè durante l’inno giallorosso.

Intorno al decimo minuto alla bandiera giallorossa è stato dedicato un coro e due striscioni: “Del Romanismo rimarrai sempre il vanto” e “Questa sarà sempre casa tua“.