Cori, striscioni e applausi di tutto l’Olimpico: la prima di De Rossi contro la Roma

Giuseppe Vignola 29 Dicembre 2025
De Rossi, Genoa (IMAGO)
Per la prima volta Daniele De Rossi affronta la Roma da avversario allo stadio Olimpico: l’accoglienza del tifo giallorosso

Una cosa contronatura“: così De Rossi aveva definito preparare una partita di calcio per far perdere la Roma. Per la bandiera giallorossa la partita di stasera è un ritorno in quella che è stata casa sua per quasi 19 stagioni (tra calciatore e allenatore).

Un match molto atteso per lui, come aveva confessato pochi giorni fa: “Appena ho firmato sono andato a vedere quando c’era la Roma e la Lazio. Sono curioso del mio ritorno all’Olimpico“.

A pochi minuti dall’inizio della gara sui maxischermi è stato proiettato un video un video celebrativo per l’attuale allenatore del Genoa tra gli applausi di tutto lo stadio.

Al momento della lettura delle formazioni, poi, dopo i fischi per i calciatori rossoblù sono arrivati gli applausi per Daniele De Rossi.

L’abbraccio tra De Rossi e Gasperini

Tantissimi gli applausi anche all’ingresso di De Rossi. L’allenatore del Genoa dopo il saluto con Gian Piero Gasperini è stato anche abbracciato da Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Matias Soulè durante l’inno giallorosso.

Intorno al decimo minuto alla bandiera giallorossa è stato dedicato un coro e due striscioni: “Del Romanismo rimarrai sempre il vanto” e “Questa sarà sempre casa tua“.

 