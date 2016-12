​Napoli, terminate le visite mediche di Pavoletti

Sono terminate da pochi minuti le visite mediche di Leonardo Pavoletti a Villa Stuart. Dopo i controlli di rito (domani il completamento dell'iter cardiologico), l'ultimo ok è arrivato dal prof Mariani che ha voluto controllare più approfonditamente il ginocchio sinistro del calciatore, reduce dall'infortunio dello scorso novembre. Come confermato dal responsabile sanitario del Napoli, De Nicola, saranno comunque fatti test più approfonditi nei prossimi giorni a Castelvolturno e capire la reale condizione dell'ormai ex giocatore del Genoa, non ancora pronto per scendere in campo.



Il giocatore firmerà fino a giugno 2021. Oltre all'ingaggio sono previsti bonus per gli obiettivi di squadra come la vittoria dello Scudetto e la qualificazione in Champions. Insieme ad obiettivi personali come la convocazione in Nazionale. Una particolarità che Riguarda i bonus per gol e assist in maglia azzurra è che saranno cumulativi di medio-lungo periodo. Una conferma della fiducia nell'ormai ex giocatore del Genoa.