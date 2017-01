Calciomercato | Juventus, il Liverpool sul giovane Cassata: pronta offerta da 10 milioni

Orsolini ma non solo, nell'Ascoli di quest'anno gioca un'altro grande talento del nostro calcio. Il suo nome è Francesco Cassata, centrocampista centrale classe '97 di proprietà della Juventus. Per lui è arrivata oggi una richiesta di informazioni da parte del Liverpool, che sarebbe pronto ad offrire una cifra alta, intorno ai 10 milioni di euro. Ancora da capire se ci saranno le basi per intavolare una trattativa, certo è che dall'estero si ricomincia a guardare in Italia, alla scoperta dei campioni di domani: il Liverpool su Francesco Cassata.