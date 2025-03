Huijsen: “La Juventus mi ha costretto ad andarmene, è stato un po’ brutto”

Le parole di Huijsen sul suo periodo alla Juventus: le forti dichiarazioni del difensore che ha scelto la Spagna.

Dean Huijsen, giovane difensore olandese classe 2005, nel 2021 ha scelto la Juventus per il suo primo contratto professionistico, attirato dalla tradizione italiana nella formazione dei difensori centrali.

Nonostante le aspettative, Huijsen ha trovato poco spazio nella prima squadra bianconera. Nel gennaio 2024 è stato ceduto in prestito alla Roma, dove ha collezionato 14 presenze e segnato due reti.

Al termine della stagione, è tornato a Torino, ma la Juventus ha deciso di non puntare su di lui, invitandolo a cercare una nuova sistemazione.

In un’intervista a ‘Marca’, Huijsen ha descritto questo periodo come “un po’ brutto”, sottolineando come fosse costretto ad allenarsi da solo e desiderasse solo un’opportunità per dimostrare il suo valore.

Le parole di Huijsen sul suo periodo alla Juventus

“La Juventus si è comportata male con me? Forse. Sono andato in prestito alla Roma, sono tornato, e posso capire che volessero vendermi o qualsiasi cosa servisse alla società l’estate scorsa, ma sono arrivato il primo giorno dopo le vacanze estive, e mi hanno detto che dovevo andare, ma che non mi avrebbero costretto. E poi sì, mi hanno costretto, mi hanno fatto allenare da solo e cose del genere. È stato un po’ brutto, anche perché ero lì da tre anni, dai tempi dell’U17, e volevo solo avere una chance con la prima squadra della Juve”, ha spiegato.

“La verità è che il calcio a volte è difficile. Ero un po’ triste, arrabbiato? Ma la situazione non cambia è ed è quello che ci vuole. Se hanno ritenuto che fossi una buona possibilità di vendita, allora ho accettato”, ha infine concluso.