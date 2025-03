Kim Min-Jae, Bayern Monaco (Imago)

Un infortunio preoccupa Kompany in vista delle prossime partite: l’ex Napoli Kim starà ai box per alcune settimane

È stata una settimana ricca di grandi partite europee, che ha definito gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League, Europa League e Conference League.

3 le italiane rimaste in gara, una per ogni competizione, e in particolare quella a cui spetterà l’impegno più complicato è l’Inter, che se la vedrà con il Bayern Monaco.

I tedeschi hanno demolito per un totale di 5-0 il Bayer Leverkusen, candidandosi così a essere tra le favorite per la vittoria finale.

Un infortunio, però, potrebbe aumentare le chance di qualificazione per i nerazzurri: i bavaresi, infatti, probabilmente non avranno a disposizione l’ex Napoli Kim.

Vincent Kompany, allenatore Bayern Monaco (Imago)

Bayern, Kim a rischio per l’Inter a causa di un infortunio

Problemi al tallone d’Achille per il difensore sudcoreano, che a detta di Kompany: “Non ce la farà per le prossime settimane, speriamo non sia troppo grave”. Un infortunio non di poco conto, che ovviamente costringerà il centrale del Bayern a saltare gli impegni con la propria nazionale.

Non essendo ancora chiari i tempi di recupero e considerando come la partita d’andata si giocherà tra tre settimane, per forza di cose bisogna affermare che Kim sia in dubbio per la doppia sfida contro l’Inter.