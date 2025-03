Torino, Vanoli: “Dobbiamo stare attenti all’aspetto mentale, è uno step da fare”

Vanoli, allenatore Torino (IMAGO)

L’allenatore granata ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Empoli, in programma domani sera allo Stadio Olimpico Grande Torino

Sta vivendo un gran momento il Torino di Paolo Vanoli, che nel 2025 ha perso una sola volta.

I granata sono reduci da due vittorie e un pareggio, e domani sera contro l’Empoli andranno alla ricerca del terzo successo nelle ultime quattro partite.

La lotta per la salvezza è ormai un lontano ricordo, ora Ricci e compagni vogliono vincere per provare ad avvicinarsi ai piazzamenti europei, anche se sarà complicato.

Alla vigilia della sfida contro i toscani, Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa.

Torino, la conferenza stampa di Vanoli pre Empoli

Prima di tutto, l’allenatore granata ha parlato di com’è andata la settimana: “Abbastanza bene, tranne qualche imprevisto da valutare durante la rifinitura. Speriamo di avere in gruppo Lazaro: ha subito una brutta entrata, vediamo in rifinitura. Poi dobbiamo valutare Sanabria e Walukiewicz. Seba ha preso un colpo, ma non dovrebbero esserci problemi”.

Sulla partita, invece, ha detto: “Dobbiamo stare sul pezzo. Nelle ultime partite tutte le squadre avranno motivazioni di vario tipo, soprattutto chi lotta per rimanere in serie A. L’Empoli è in un momento negativo per i risultati, ma come prestazioni è viva e resta in partita e inoltre è reduce dall’impresa contro la Juve. All’andata fecero un girone strepitoso, una squadra giovane può avere dei bassi. Ma anche contro la Roma è stata 1-0 fino alla fine, ha preso gol nei primi 20 secondi. Sono pericolosi fuori casa, è una squadra brava ad attaccare in campo aperto e lo abbiamo visto in coppa Italia proprio qui. Dovremo stare attenti all’aspetto mentale, alla mentalità. È uno step che dobbiamo fare“.

“Siamo tutti sotto esame”

Ma quali saranno le motivazioni del Toro fino alla fine del campionato? “Possono riguardare le classifica, o chi ha voglia di tenere questa maglia e dare qualcosa. Sono venuto qui per provare a fare qualcosa d’importante: voglio dai miei giocatori questa capacità. Un obiettivo è cambiare mentalità, voler costruire qualcosa. A volte la dà la classifica, o la volontà di restare a Torino per costruire qualcosa. Siamo tutti sotto esame, me compreso“.

Sul futuro ha detto: “La prospettiva futura da parte mia e dei giocatori dipende dalle prossime dieci partite. Voglio gente mentalmente pronta, dobbiamo dimostrarlo. Poi la società e il direttore guarderanno in prospettiva avanzata”.