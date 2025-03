La probabile formazione del Milan di Sérgio Conceição contro il Como di Cesc Fabregas, valida per la 29ª giornata di Serie A

Dopo gli impegni in Europa negli ottavi delle varie competizioni, che hanno visto la Roma uscire dall’Europa League, per la Serie A è tempo di tornare in campo.

Sabato 15 marzo alle 18 saranno Milan e Como ad affrontarsi allo stadio San Siro per la 29ª giornata.

Le due formazioni arrivano da momenti molto diversi. I rossoneri dopo l’eliminazione ai playoff di Champions League hanno incassato tre sconfitte in campionato e ottenuto una sola vittoria, contro il Lecce. Gli ospiti, invece, hanno vinto contro Fiorentina e Napoli nelle ultime quattro, ottenendo anche un pareggio contro il Venezia.

Per entrambe le squadre sarà importante ottenere i tre punti in virtù dei propri obiettivi stagionali. Di seguito la probabile formazione che dovrebbe far scendere in campo Conceição per Milan-Como.

La probabile formazione del Milan contro il Como

Dopo il turno di squalifica scontato nell’ultima giornata, l’allenatore del Milan ritroverà sia Maignan tra i pali che Pavlovic in difesa, al fianco di Thiaw. Come terzini dovrebbero essere confermati Walker e Theo Hernandez così come in mediana Bondo, con Fofana al suo fianco. Reijnders dovrebbe così salire ad agire dietro all’unica punta, Gimenez. Sugli esterni dovrebbero esserci Pulisic a destra e Leao a sinistra.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Sérgio Conceição.

Dove guardare la partita in tv e in streaming

La gara tra Milan e Como, in programma per sabato 15 marzo alle 18, sarà trasmessa in tv su DAZN o per gli abbonati Sky “Zona Dazn” anche sul canala 214.

Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming tramite l’app di DAZN.