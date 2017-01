Cabin crew ready for landing'. Aereo atterrato e nuova avventura che può cominciare. Juan Manuel Iturbe è appena arrivato a Torino, pronto per unirsi alla società del presidente Cairo. Giubbotto pesante e sguardo fiero, la prima serata granata del giocatore paraguaiano è appena iniziata.

Si ringrazia per la foto Alberto Mauro