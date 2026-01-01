Il Chelsea ed Enzo Maresca si salutano dopo un anno e mezzo insieme: è arrivata l’ufficialità

Il 2026 calcistico si apre con il botto: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. Si sono ufficialmente separate le strade dell’allenatore italiano e del club inglese, in seguito a delle diversità di vedute che hanno portato l’ex Leicester City e Parma a decidere di fare un passo indietro.

Dopo un anno e mezzo insieme, durante il quale Maresca ha portato i Blues a trionfare prima in Conference League e poi nella prima edizione del nuovo Mondiale per Club, si chiude così un capitolo molto importante della storia del club.

La notizia era nell’aria da qualche ora, ma lo stesso club inglese ha ora comunicato la separazione con un comunicato ufficiale che recita: “Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca si sono separati. Durante la sua permanenza nel Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo.

Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro”.