Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando il momento complicato

“È un momento nel quale dobbiamo renderci tutti conto della situazione in cui siamo. Dobbiamo assolutamente intraprendere un nuovo percorso, portare un cambio di rotta”: parola di Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina che nel primo giorno dell’anno ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club.

La viola sta vivendo un periodo molto complicato, avendo vinto una sola partita in tutto il campionato e trovandosi ancora all’ultimo posto in classifica. La speranza, però, è che il 2026 possa essere l’anno della rinascita: “Quello che dobbiamo fare e che stiamo facendo è continuare a lavorare giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina alla grandezza che meritano, invertendo la rotta già a partire dal nuovo anno”.

“Da quando è arrivato Vanoli alcune situazioni sono migliorate, lo dicono i numeri. Ora però a questi devono seguire anche i risultati, dobbiamo essere tutti focalizzati esclusivamente su questo”.

Ferrari ha anche motivato la scelta del silenzio stampa adottata nelle ultime settimane: “Non è una mancanza di rispetto verso nessuno, ma una scelta che serve a far concentrare tutti sul lavoro quotidiano e sulle partite”.

Fiorentina, le parole di Ferrari

Salvezza raggiungibile? Per il direttore generale viola assolutamente sì: “Ci siamo dati degli obiettivi chiari: pensiamo che con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza sia raggiungibile. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, senza guardare la classifica. Con Vanoli siamo assolutamente allineati. Gennaio sarà fondamentale: dovremo sfruttare il mercato per portare qualche faccia nuova”.

Ferrari, inoltre, ha anticipato l’arrivo di una nuova figura dirigenziale – molto probabilmente Fabio Paratici: “Questo gruppo si troverà una figura che avrà la responsabilità sportiva della Fiorentina. Vogliamo un professionista con esperienza nazionale e internazionale, capace di gestire l’oggi e di costruire la Fiorentina del domani. Non è semplice trovarlo in questo momento, ma siamo fiduciosi di poter avere questo supporto fondamentale a breve”.

Per concludere, il dirigente della Fiorentina ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: “Dobbiamo solo ringraziare i tifosi per la loro continua presenza, in casa e fuori. Capiamo rabbia, tristezza e paura al momento, ma questa forza deve trasformarsi in unione e vicinanza alla squadra”.