Gabon eliminato dalla Coppa d’Africa, il Governo sospende la nazionale

Il Governo gabonese non ha preso bene l’eliminazione ai gironi di Coppa d’Africa della propria nazionale

Una Coppa d’Africa da dimenticare per il Gabon, eliminato alla fase a gironi dopo non aver raccolto neppure un punto. Una campagna che non è piaciuta al Governo nazionale, il quale ha deciso di “punire” tutti i membri della squadra.

In primis è stato sciolto lo staff tecnico, con il Commissario Tecnico Thierry Moyouma esonerato, ma in più tutti i giocatori sono stati sospesi, con Aubameyang e Manga nello specifico esclusi per sempre.

Pugno duro da parte del Governo gabonese, che non ha preso bene i 0 punti raccolti nel girone composto anche da Costa d’Avorio, Camerun e Mozambico definendo disonorevole la prestazione dei giocatori convocati per il torneo.

Il comunicato con cui sono state annunciate le punizioni recita: “Tenuto conto della disonorevole prestazione delle Pantere nella Coppa d’Africa, e considerando la dimostrazione di valori contrari all’etica e alla virtù che contraddistinguono la nostra Repubblica, il Governo decide di sciogliere lo staff tecnico, sospendere la selezione nazionale fino a nuovo ordine e di escludere per sempre i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre Emerick Aubameyang. In conclusione, il Governo invita la Federcalcio del Gabon a prendersi tutte le sue responsabilità”.