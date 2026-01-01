Bundesliga: i 5 giovani da tenere d’occhio nel 2026

Dai talenti del Lipsia a un difensore di proprietà del Tottenham: i giovani della Bundesliga, nati dal 2006 in poi, da tenere d’occhio nel nuovo anno

La Bundesliga ha chiuso il 2025 con il Bayern Monaco al comando, ancora imbattuto, e con il ritorno ai piani alti dell’Hoffenheim, in piena rinascita dopo la salvezza sofferta della scorsa stagione. È stato l’anno di Kane, senza rivali nella classifica marcatori; degli addii di Marmoush, Ekitike, Openda, Xavi Simons e Wirtz. Ma anche l’anno di nuovi arrivi come Luis Díaz e Jobe Bellingham, e della ricostruzione di Bayer Leverkusen e Lipsia.

Nel 2025 il mondo del calcio ha scoperto Lennart Karl, prodotto delle giovanili del Bayern: con 6 gol tra campionato e Champions League, il classe 2008 è già una certezza. Al suo fianco stanno emergendo tanti altri talenti pronti a diventare protagonisti assoluti nel 2026, attirando l’attenzione non solo della Bundesliga, ma di tutto il calcio mondiale.

Said El Mala (Colonia, 2006) – Cinque anni fa voleva smettere di giocare, sei mesi fa disputava la terza serie tedesca con il Viktoria Köln. Ora, con 6 gol all’attivo, El Mala è il quarto migliore marcatore della Bundesliga in corso. Trascina il Colonia con reti decisive, ruba l’occhio con giocate esaltanti e ringrazia il fratello Malek per averlo convinto a non mollare a 14 anni.

La sua zona di campo è la fascia sinistra. I suoi 187 centimetri portano a pensare che si tratti di una punta, ma El Mala è un’ala sinistra con strappo, potenza e velocità. Abile nello stretto, nel disorientare gli avversari e nel cambiare direzione rapidamente. Ha gestito la pressione creatasi in occasione del doppio salto, dalla terza serie alla Bundesliga, dimostrando anche un’ottima capacità di adattamento. Campionato nuovo, squadre diverse e livello più alto? Stesso rendimento.

I gol in acrobazia di Vušković e l’anno di Diomande

Yan Diomande (Lipsia, 2006) – Fino al 29 marzo 2025, Diomande non aveva mai disputato una partita a livello professionistico. Prima di arrivare al Leganés (esattamente un anno fa), Yan giocava nella DME Academy di Daytona Beach, un’istituzione sportiva ed educativa statunitense per studenti-atleti. In 365 giorni è passato dalla Florida al quarto posto in Bundesliga con il Lipsia. Dall’altra parte del mondo, tutta un’altra realtà. Diomande ricopre il ruolo di esterno, a sinistra o a destra non fa troppa differenza. Rispetto al suo coetaneo El Mala, Diomande parte da una posizione leggermente più arretrata, risalendo il campo con azioni e scambi veloci. Giocatore molto rapido, difficile da contenere in velocità. Ingestibile nell’1 vs 1 e dotato di una buona finalizzazione.

Luka Vušković (Amburgo, 2007) – Nonostante i 18 anni, Vušković ha già giocato in Germania, Polonia, Belgio e Croazia, il suo paese natale. Il suo futuro sarà invece a Londra con il Tottenham, che lo ha girato in prestito secco all’Amburgo per la stagione corrente. Non è un esterno come i due giocatori sopraccitati, ma un difensore centrale con un’imponente struttura fisica (193 cm). Una garanzia nel gioco aereo e sui calci piazzati, efficiente nell’impostazione anche con lanci lunghi e cambi di gioco. Vušković si sta mettendo in luce anche grazie alle sue qualità di difensore-bomber: 2 gol con l’Amburgo in Bundes, 7 con il Westerlo nell’ultima Jupiler Pro League, 3 in 14 partite del campionato polacco 23/24. Segna tanto e non ha paura di osare, qualità che – se abbinate – gli consentono di realizzare gol meravigliosi. La rovesciata nella sconfitta per 4-3 in casa del Club Brugge e il tacco volante di inizio dicembre contro il Werder Brema ne sono una dimostrazione.

L’ex obiettivo del Milan e Touré

Assan Ouédraogo (Lipsia, 2006) – Nell’autunno 2023, ai tempi dello Schalke 04, Ouédraogo aveva attirato gli interessi di Milan e Bayern Monaco, per poi andare al Lipsia nell’estate successiva. Dopo aver saltato quasi tutta la stagione 24/25 per un infortunio al ginocchio prima e alla coscia poi, il centrocampista tedesco è un protagonista di questa Bundesliga. Gli infortuni, purtroppo, sembrano essere il suo punto debole: Assan sarà out ancora per circa 2 settimane a causa di un altro problema al ginocchio. Ma quando gioca, brilla. E non solo in campionato, perché nella gara di esordio con la Germania ha segnato dopo appena 102 secondi. Cosa per pochi. Ouédraogo si è affermato nel ruolo di mezzala, ma può essere schierato anche in posizione più avanzata. Centrocampista box-to-box, dinamico, con una buona conduzione e in grado di abbinare la sua forza fisica a un’ottima tecnica. Di piede destro, ma capace di calciare anche con il sinistro e spesso pericoloso nei tiri dalla distanza. Il Lipsia e la Germania hanno già trovato il prossimo talento da lanciare.

Bazoumana Touré (Hoffenheim, 2006) – Arrivato dall’Hammarby nel febbraio 2024, Bazoumana Touré si è dimostrato fin da subito uno dei calciatori più veloci della Bundesliga. Ala sinistra di piede mancino, imprendibile in campo aperto e temibile nell’1 vs 1. Calciatore esplosivo, dinamico, dotato di un ottimo controllo palla ed efficace nei cross. Touré è stato convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa, e l’esordio è solo questione di tempo: il talento c’è e cresce insieme al coetaneo Yan Diomande, il titolare sulla fascia sinistra. Dalla Bundesliga alla nazionale, fianco a fianco: i campioni di domani stanno nascendo.