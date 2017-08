Inter, Spalletti: "Schick? Mi piacciono i giocatori che ho. Dalbert è interessante, di prospettiva importante"

"Schick? A me piacciono i giocatori che ho già... Schick non è mio". Ma poi sorride Luciano Spalletti, che ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di SkySport al termine della cena nel cuore di Milano insieme a Sabatini, Ausilio nello stesso ristorante in cui erano presenti anche il direttore dell'area tecnica della Samp, Pradè, e gli agenti di Patrik Schick. "Chiedete al direttore, c'è Sabatini..." - ha proseguito Spalletti che poi si è soffermato su Dalbert: "E' un giocatore interessante, di prospettiva importante. Per il nostro calcio deve imparare qualcosa e il margine di tempo è poco, quindi c'è bisogno che si impegni. Ma siamo convinti che lo farà".







