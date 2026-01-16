Roma, ufficiale l’arrivo di Malen

Donyell Malen è un nuovo giocatore della Roma: il club giallorosso ha annunciato il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto

La Roma ha annunciato il suo secondo innesto del mercato invernale. È ufficiale, infatti, l’arrivo di Donyell Malen in giallorosso: l’attaccante si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.

Arrivato in città nei giorni scorsi, Malen era stato cercato anche dall’Atletico Madrid, ma – come vi abbiamo raccontato – la Roma ha battuto la concorrenza e l’Aston Villa ha accettato l’offerta dei giallorossi da 2 milioni per il prestito e riscatto fissato a 25 in caso di qualificazione a una competizione europea. Nessuna clausola, dunque, è legata al suo numero di presenze in giallorosso.

L’attaccante arriva in Italia dopo diverse esperienze tra Eredivisie, Bundesliga e Premier League.

Di seguito il comunicato della Roma.

Roma, il comunicato su Malen

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Donyell Malen dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni“.

“Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest’ultima occasione, il suo apporto è determinante nell’ottavo di finale contro la Romania, vinto dall’Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta. Ha scelto la maglia numero 14. Benvenuto a Roma, Donyell!“.