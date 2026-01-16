Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Il Diavolo c’è”; “Raboom”

Redazione 16 Gennaio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 16 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan contro il Como, che porta i rossoneri a -3 dall’Inter. Spazio anche al mercato del Napoli, con l’interesse di diversi club per Lucca e la possibile operazione per En-Nesyri.

Corriere dello Sport

Anche il Corriere dello Sport comincia dalla vittoria del Milan, per poi concentrarsi sul mercato e sul rendimento della Juventus, migliorato sotto la guida di Spalletti: i bianconeri sono ora a -1 dal Napoli.

Tuttosport

Infine Tuttosport parte dal mercato della Juventus, che ha proseguito con i contatti per Jean-Philippe Mateta, ma si tratta di un’operazione dai costi alti. Spazio anche al Bologna, tornato al successo contro il Verona dopo diverse gare.