Prime pagine: “Il Diavolo c’è”; “Raboom”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 16 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan contro il Como, che porta i rossoneri a -3 dall’Inter. Spazio anche al mercato del Napoli, con l’interesse di diversi club per Lucca e la possibile operazione per En-Nesyri.
Anche il Corriere dello Sport comincia dalla vittoria del Milan, per poi concentrarsi sul mercato e sul rendimento della Juventus, migliorato sotto la guida di Spalletti: i bianconeri sono ora a -1 dal Napoli.
Infine Tuttosport parte dal mercato della Juventus, che ha proseguito con i contatti per Jean-Philippe Mateta, ma si tratta di un’operazione dai costi alti. Spazio anche al Bologna, tornato al successo contro il Verona dopo diverse gare.