Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di venerdì 16 gennaio 2026
10:45 – Spezia, atteso in giornata l’annuncio di Alessandro Romano dalla Roma. In definizione l’arrivo in prestito di Skjellerup dal Sassuolo: via libera atteso in giornata o nei prossimi giorni dopo le gare del weekend.
10:35 – Gaston Pereiro risolverà il contratto con il Bari nelle prossime ore: sull’ex Cagliari interessi portoghesi e dal Sud America. C’è anche l’idea Serie C.
10:00 – Il Cagliari ha inviato un’offerta ufficiale al Lumezzane per il difensore Francesco Beidi. Il classe 2005, cresciuto nelle giovanili del Torino, viene considerato un giovane di ottima prospettiva e verrebbe integrato con la prima squadra a partire dalla prossima stagione.