Inter, si può chiudere per Pepe del Real Madrid

Probabile rinforzo in difesa per l'Inter, che può chiudere per Pepe. Il centrale portoghese del Real Madrid infatti lascerà i blancos (è in scadenza di contratto) e secondo quanto riportato da Marca avrebbe scelto Milano. L'Inter ha in mano il giocatore e sembra intenzionata a concludere l'acquisto, a zero. Il ds Ausilio ha già trattato per chiudere e aspetta l'ok definitivo della proprietà, che dovrebbe arrivare presto dato che già ieri sera l'agente del giocatore, Mendes, si è incontrato con il gruppo Suning: definizione in arrivo, Pepe può diventare nerazzurro.