Inter, cresce l'interesse per Schick: fissato un appuntamento con l'agente

Pranzo di mercato, l'Inter ci ha preso gusto. Dopo l'incontro tra Ausilio e Romei degli scorsi giorni, l'appetito dei nerazzurri si è ora focalizzato soprattutto sul giovane bomberino ceco Patrik Schick, venti presenze e sette gol questa stagione: una rete ogni 107 minuti. Stagione bellissima, la prima in serie A per il ventunenne della Sampdoria. L'interesse dei nerazzurri è forte, i dirigenti milanesi avrebbero già fissato per domani un appuntamento con l'agente Pavel Paska, che oggi si troverà al Ferraris per seguire Sampdoria-Bologna.

Non solo Schick, perché della Sampdoria ingolosisce anche il ventiduenne difensore slovacco Milan Škriniar: i due giovani blucerchiati verranno monitorati partita dopo partita. Dubbi invece per quanto riguarda Luis Muriel. Al momento è Schick il maggior candidato a vestire la maglia nerazzurro la prossima stagione, con Ausilio che non perde tempo. Domani l'incontro con Paska a Milano, il futuro del bomberino ceco potrebbe presto tingersi di nerazzurro.