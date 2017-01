Gagliardini-Inter, fissato l'incontro tra le proprietà. Le ultime

Stefano Pioli non troverà Roberto Gagliardini nella calza appesa sopra il camino di Appiano Gentile. La trattativa per il trasferimento del centrocampista dell'Atalanta all'Inter non subirà scossoni nel corso di questa settimana.

La situazione dovrebbe sbloccarsi lunedì, quando arriverà in Italia la proprietà cinese e fisserà un incontro con la dirigenza del club bergamasco per definire gli accordi presi e chiudere l'operazione. Nel frattempo, Gagliardini oggi ha lavorato a parte per precauzione in attesa di conoscere gli sviluppi della trattativa e non è esclusa la sua assenza nella sfida tra Chievo e Atalanta in programma domenica al Bentegodi.

Sul fronte uscite, invece, definita la cessione di Melo al Palmeiras, si lavora con il Siviglia per il trasferimento di Jovetic in Spagna. Gli andalusi spingono per un prestito, ma Suning vorrebbe aggiungerci un obbligo di riscatto per questo motivo le parti continuano a discutere con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro.