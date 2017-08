Fiorentina, Pezzella ritrova il Cholito. Per una nuova avventura... in Serie A

Per un difensore argentino che ha salutato, Gonzalo Rodriguez, uno che arriva: German Pezzella, classe 1991, è pronto a lasciare il Betis per diventare un giocatore della Fiorentina. Lui e il fratello Bruno (ora nelle serie inferiori in Argentina) venivano soprannominati "los hermanos Rubertu Carlus" per la loro velocità: forza fisica e garra sudamericana al servizio di Stefano Pioli, non a caso da piccolo veniva spesso paragonato ad un certo Walter Samuel, proprio per solidità e concretezza nella fase difensiva. Con una differenza, l’ex interista ha giocato per tre stagioni nel Boca Juniors, mentre Pezzella è cresciuto nel River Plate. Quasi 600 chilometri da casa, ma un’amore incondizionato per quella maglia rojiblanca: “E’ la squadra della mia vita - ha raccontato - soffro guardando le partite in tv”, non se ne perde una.

E in Argentina il primo a credere in lui è stata una vecchia conoscenza del calcio italiano: Matías Jesús Almeyda, che vinse scudetto e Coppa delle Coppe con la Lazio prima di vestire le maglie di Inter, Parma e Brescia. El Pelado lo ha allenato nella stagione 2011/2012, mentre dal 2013 al 2015 è stato compagno di squadra di Giovanni Simeone: Pezzella ritroverà il Cholito proprio a Firenze, per iniziare una nuova avventura insieme e diventare grandi in Serie A. Sognando un giorno di vestire insieme la camiseta dell’albiceleste.