Cinque gol e tre assist in 15 partite di Serie B con l'Avellino, numeri conditi da prestazioni ottime. Il bottino di Daniele Verde è ricco e - dopo l'esperienza di Frosinone - la Serie A gli ha rimesso gli occhi addosso. Per il classe 1996 di proprietà della Roma ci sono Atalanta e Sassuolo, pronte a chiedere informazioni per averlo. La prossima settimana è previsto un incontro dei due club con gli agenti, per sondare il terreno in vista di un'eventuale trattativa.