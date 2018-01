Marko Pjaca dalla Juventus allo Schalke. E' praticamente fatta per il passaggio dell'attaccante croato dai bianconeri al club tedesco. Prestito oneroso di sei mesi sulla base di un milione e mezzo di euro, di cui un milione fisso e 500 mila di bonus in base alle presenze in campo. Biglietto per la Germania quasi in tasca e nuova avventura che può cominciare per Pjaca, il cui stipendio infine verrà interamente pagato dallo Schalke.