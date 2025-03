Gol all’esordio per Lewis-Skelly: è il terzo più giovane della storia dell’Inghilterra

Gol all’esordio con la maglia dell’Inghilterra per il giovane classe 2006 dell’Arsenal Lewis-Skelly: è il terzo più giovane di sempre.

Sarà una serata difficile da dimenticare per Lewis-Skelly che a 18 anni, 5 mesi e 23 giorni ha segnato la sua prima rete con la maglia dell’Inghilterra, proprio all’esordio in Nazionale maggiore.

Il giovane terzino classe 2006 è uno dei talenti più brillanti dell’Arsenal e per questo il nuovo commissario tecnico inglese Thomas Thucel ha deciso di schierarlo subito titolare.

Una fiducia ripagata quella del ct verso il difensore, che ha segnato la rete dell’1-0 nella sfida contro l’Albania valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Inserimento alle spalle dei difensori, passaggio filtrante geniale di Bellingham, tiro e gol: una rete quella di Lewis-Skelly che entra nella storia inglese.

Inghilterra, Lewis-Skelly nella storia: il record

Con il gol segnato contro l’Albania Lewis-Skelly è diventato il più giovane marcatore inglese di sempre a segnare all’esordio in Nazionale maggiore.

In generale, è diventato il terzo marcatore più giovane di sempre dei Tre Leoni dietro a due leggende come Rooney e Owen, che però di professione facevano gli attaccanti e non i difensori.