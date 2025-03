L’Italia Under 21 viene sconfitta negli ultimi minuti di gioco nell’amichevole con i Paesi Bassi in 11 contro 9: le parole dell’allenatore Carmine Nunziata.

L’Italia U21 di Nunziata non riesce a portare a casa il risultato contro i Paesi Bassi. I ragazzi di Reiziger hanno sbloccato il match al 19′ grazie alla rete di Fitz-Jim. Gli azzurri hanno poi reagito con il rigore di Sebastiano Esposito poco dopo la ripresa.

Il finale della partita però si accende con la doppia espulsione per gli arancioni. Prima Banzuzi al 61′ e poi anche Bogarde solo mezz’ora dopo, a causa del secondo cartellino giallo.

Nonostante la superiorità numerica però nell’ultimo minuto di gioco sull’ultima azione una ripartenza dei Paesi Bassi ha portato alla rete finale di Bruns.

Termina quindi sul 1-2 l’amichevole dell’Italia Under 21 di Nunziata, che ha commentato quanto accaduto alla fine del match.

Le parole di Nunziata

Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Rai2 : “Abbiamo fatto un errore grave. Teniamo di buono la prestazione perché è stata una buona partita. Non mi soffermerei solo sull’errore finale ma guarderei tutta la partita. Questa è una squadra che non molla mai, ha una mentalità come squadra. Ci sono cose che si possono migliorare ma fa parte del mio lavoro“.

Conclude poi: “Ogni tanto si trovano anche delle difficoltà. Non si può avere sempre il pallino del gioco in mano, fa parte della partita. Visto il percorso penso che siamo messi bene per quanto riguarda il gioco. Per quanto riguarda l’intensità invece sicuramente la miglioreremo“.