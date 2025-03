L’ex Milan Hachim Mastour è pronto all’esordio come wild card degli FC Zeta in Kings League: ecco la data del suo ritorno in campo.

Novità in Kings League. Atteso per lunedì 24 marzo l’esordio di Hachim Mastour come wild card degli FC Zeta del presidente ZW Jackson.

Insieme al classe ’98, per la settima giornata della competizione, ci saranno anche le altre due wild card: il portiere Alessio Buono e l’attaccante Matteo Perrotti.

Mastour torna in campo dopo un anno. La sua ultima esperienza è stata nel campionato marocchino con la maglia del Botola Pro Inwi nella stagione 2023-24. Convocato poi in Kings League, ha saltato le prime sei partite sia a causa di un infortunio sia per alcuni problemi personali che lo hanno fatto tornare in Marocco.

L’ex Milan ritroverà quindi il suo vecchio allenatore Cristian Brocchi. I due avevano condiviso l’esperienza nella formazione giovanile rossonera nella stagione 2014-15.

La carriera di Hachim Mastour

L’esordio di Hachum Mastour in Kings League è molto atteso. Ma andiamo a ripercorrere le tappe della sua carriera. Il classe ’98 ha mosso i primi passi nel vivaio del Milan passando dalle giovanili alla prima squadra. Nel mezzo le esperienze in Spagna al Malaga e in Olanda al PEC Zwolle.

Poi la tappa in Grecia con il Pas Lamia prima del ritorno in Italia con le maglie di Reggina e Carpi. Nel 2022 decide però di tornare in Turchia prima con il RCA Zemamra e poi con l’Union Touarga. Dopo un anno fermo, adesso è pronto a tornare in campo come wild card degli FC Zeta.