Calciomercato | Roma - Karsdorp si va verso la chiusura: la situazione

Il pressing della Roma per Rick Karsdorp diventa sempre più incessante. Dopo l’accordo raggiunto con il giocatore, la Roma sta aumentando i contatti con il Feyenoord per trovare l’accordo economico. La trattativa è in via di definizione, con i due club che stanno appianando le distanze economiche tra domanda e offerta. Prossima settimana sarà quella decisiva per chiudere e regalare a Di Francesco il secondo colpo per il reparto arretrato.