Calciomercato | Roma, inserimento per Ounas del Bordeaux: piace per il dopo Salah

Giovane e di grande talento, Adam Ounas nel mirino delle squadre italiane. Il classe '96 del Bordeaux è da tempo un obiettivo del Napoli ma, in queste ore, è seguito anche dalla Roma. I giallorossi stanno provando l'inserimento per il calciatore francese di origini algerine, individuato come sostituto ideale del partente Salah. Sfida tutta italiana, quindi: è Roma-Napoli per Ounas.