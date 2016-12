Calciomercato - Roma e Milan, idea Borini: agente al lavoro per un ritorno in Italia

Un nome che ritorna per un'ipotesi di mercato sempre suggestiva: Fabio Borini potrebbe fare ritorno in Serie A dopo la lunga esperienza in Premier League. Due le squadre italiane che pensano all'attaccante del Sunderland, da poco rientrato da un infortunio e a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Manchester United di Mourinho. Idea di Roma e Milan che per il classe '91 sarebbero disposte a portare avanti un'operazione soltanto in prestito con diritto riscatto.

Primi contatti iniziati con entrambe le società, quello di Borini è un profilo che piace sia a Spalletti che a Montella, che avrebbe voluto l'ex Parma anche ai tempi della Fiorentina. Appare difficile però che il Sunderland possa accettare queste condizioni: discussioni che proseguono, con l'agente dell'attaccante al lavoro per capire se si può fare qualcosa. Qualora la situazione non dovesse sbloccarsi a gennaio, il possibile rientro in Italia potrebbe slittare a giugno, ma per Fabio Borini resta concreta l'ipotesi Serie A: ritorno alla Roma dopo l'esperienza nella stagione 2011/12 o nuova avventura al Milan? Le due società ci pensano.