Calciomercato | Roma, a un passo la chiusura di due colpi per la Primavera: Ganea e Trusescu

Se per l'attacco di Di Francesco la Roma è chiamata ad alzare l'offerta al Sassuolo per Defrel (18 milioni la prima proposta giallorossa), per la Primavera invece il club giallorosso è pronto a piazzare due colpi in entrata. Si tratta dei giovani rumeni Ganea (classe '99), svincolato dall'Entella, ed il terzino sinistro Trusescu dall'Arges. Non solo prima squadra dunque, la Roma pensa anche in prospettiva e a piazzare colpi più 'green'.