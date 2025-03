Il Feyenoord riposa prima dell’Inter, ma è già successo: i precedenti in Olanda

Il Feyenoord rimane a riposo prima della gara con l’Inter: i precedenti dei club dell’Eredivisie nelle coppe europee

Dopo la gara vinta in rimonta contro il Monza, l’Inter deve già pensare al prossimo impegno. I nerazzurri dovranno infatti tornare a San Siro per affrontare il Feyenoord nel turno di ritorno degli ottavi di Champions League. Gli olandesi, tuttavia, arriveranno con diversi giorni di riposo in più: la partita di campionato prevista contro il Groningen è stata rinviata.

Tuttavia si tratta di una regola prevista dall’Eredivisie per preparare al meglio le squadre agli impegni europei. Oltre al Feyenoord, infatti, anche l’AZ Alkmaar non è sceso in campo per il turno di campionato corrente. Discorso diverso, invece, per Ajax e PSV: non basta infatti la regola della Lega, bensì è necessaria anche l’autorizzazione delle autorità locali della squadra di casa.

Zwolle e Heerenven, rispettivamente avversari di Ajax e PSV, hanno rifiutato il rinvio. La squadra di Farioli scenderà dunque in campo regolarmente, mentre quella di Bosz ha giocato un’ora prima dell’orario previsto, vincendo 2-1.

Anche l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, nel post partita contro il Monza, ha commentato il rinvio della gara del Feyenoord. “Il Feyenoord non ha giocato? Non credo sia regolarissima, però se si poteva fare hanno fatto bene a farlo“. Tuttavia non è la prima volta che un club olandese salta la partita prima di un impegno europeo. Tra i precedenti ci sono due squadre italiane e ancora una volta la squadra biancorossa.

Non solo Feyenoord-Inter: i precedenti contro le italiane

Facendo un passo indietro al 2022, c’è ancora una volta il Feyenoord protagonista, questa volta con la Lazio. In occasione dell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League 2022/23, il club allora allenato da Arne Slot rimase a riposo nel turno di Eredivisie, e sconfisse i biancocelesti 1-0 nella partita decisiva.

Un altro precedente riguarda la Fiorentina, che – sempre nel 2022 – sfidò il Twente nel match di Conference League (gara terminata 0-0). Anche in quell’occasione, il club biancorosso riposò in campionato e recuperò il match nelle settimane successive.

Il caso dell’Ajax e il rinvio dell’intera giornata

Un caso molto più singolare riguarda invece l’Ajax del 2019, questa volta non contro un’avversaria italiana. In quell’occasione, i biancorossi dovevano giocare la semifinale di andata di Champions League contro il Tottenham.

L’Eredivisie decise così di rinviare l’intera giornata di campionato: l’Ajax era in piena lotta scudetto contro il PSV, e nelle ultime giornate tute le partite si sarebbero dovute disputare in contemporanea.