Inter, emergenza infortuni: chi salterà la gara con il Feyenoord

In vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, l’Inter deve affrontare una situazione complessa sul fronte degli infortuni.

La vittoria in rimonta con il Monza ha portato con sé qualche preoccupazione in più per Simone Inzaghi.

Piotr Zielinski ha riportato un problema al polpaccio durante la recente partita contro il Monza. Le prime valutazioni indicano la sua assenza almeno fino alla sosta, con il timore di uno stop medio-lungo. Simone Inzaghi ha espresso preoccupazione, affermando che le sensazioni non sono positive.

“Zielinski ha sentito qualcosa al polpaccio e lo perderemo sicuramente per un po’”, ha dichiarato l’allenatore nerazzurro che ora deve fare i conti con chi salterà la gara di ritorno di Champions League.

Federico Dimarco e Nicola Zalewski sono alle prese con rispettivamente un risentimento ai flessori e al soleo. Entrambi salteranno la sfida contro il Feyenoord, con la possibilità di rientrare per la partita di campionato successiva. Un problema in più per Inzaghi che già nella gara di andata aveva provato Bastoni come quinto di centrocampo.

Gli altri infortunati

Matteo Darmian è fuori per una distrazione al muscolo semimembranoso della coscia, con un rientro previsto per fine marzo. Di Gennaro è stato operato al primo dito della mano sinistra e la sua situazione è in fase di valutazione.

Nonostante queste difficoltà, l’Inter ha mostrato solidità difensiva in Champions League. Il portiere Josep Martinez ha sostituito efficacemente l’infortunato Yann Sommer. Inzaghi spera nel recupero di Carlos Augusto per la gara di ritorno contro il Feyenoord, sottolineando la fiducia nello staff medico per superare l’emergenza infortuni.