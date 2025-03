Le parole di Marco Di Vaio sulla possibilità di Castro di vestire la maglia della Nazionale italiana

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato della possibile convocazione di Castro nella Nazionale italiana.

Durante l’intervista ai microfoni di DAZN prima della partita contro l’Hellas Verona, Di Vaio ha sottolineato che tali decisioni sono strettamente personali e legate al senso di appartenenza del giocatore.

“Onestamente queste sono decisioni molto personali, chi ha senso di appartenenza è difficile da spostare. Sicuramente gli farà piacere l’interesse di una Nazionale importante come la nostra però non entriamo nelle decisioni personali, anche se possiamo consigliare. Immagino che sia difficile”, ha spiegato.

Inoltre, il dirigente rossoblù ha espresso grande soddisfazione per le pre-convocazioni di Castro e Dominguez con l’Argentina, evidenziando il loro impegno e la loro influenza positiva sia dentro che fuori dal campo.

Le parole di Di Vaio

Sui due argentini del Bologna pre-convocati da Scaloni per gli impegni dell’Argentina nella finestra di marzo, Di Vaio ha sottolineato l’orgoglio del club.

“Siamo molto felici per i ragazzi perché stanno facendo un grande lavoro: si sono imposti da subito con serietà nel lavoro, applicazione e voglia di crescere, quando giocano danno il massimo come fanno un po’ tutti quelli che arrivano dall’Argentina, hanno un carattere molto forte e portano dentro la squadra una positività impressionante, sia dentro che fuori dal campo. Siamo molto contenti per loro, immagino sia una grande soddisfazione, come lo è per il club”, ha concluso.