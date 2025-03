La UEFA ha designato l’arbitro per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Feyenoord: i precedenti

La UEFA ha annunciato le designazioni arbitrali per le gare di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024/25.

Inter-Feyenoord, in programma l’11 marzo 2025 allo Stadio San Siro di Milano, sarà diretta dallo slovacco Ivan Kruzliak.

Nella gara di andata, disputata il 5 marzo 2025 al De Kuip di Rotterdam, l’Inter ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Feyenoord.

I gol sono stati realizzati da Marcus Thuram al 38° minuto e da Lautaro Martinez al 50°.

I precedenti di Kruzliak con l’Inter

L’arbitro slovacco Ivan Kruzliak ha diretto l’Inter in due occasioni: il 26 febbraio 2015 in occasione dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League contro il Celtic al Meazza. L’Inter vinse 1-0 con un gol di Fredy Guarín nei minuti finali, qualificandosi per gli ottavi di finale.

L’altra volta è stata il 1 novembre 2022 durante la fase a gironi di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. In quella partita, l’Inter subì una sconfitta per 2-0. In entrambe le partite, Kruzliak ha mostrato un totale di cinque cartellini gialli, senza espulsioni.