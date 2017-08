Un sondaggio, un sì che non ha tardato ad arrivare. E' la storia di questi ultimi giorni tra l'interesse del Milan per Rafinha e la risposta dello stesso giocatore alla destinazione rossonera. La mezzala del Barcellona, infatti, ha detto sì al Milan perché gradisce i rossoneri ed il loro progetto. Adesso però non resterà che vedere se il Milan affonderà il colpo con il Barça nei prossimi giorni, oppure no. Intanto incassa comunque il gradimento del giocatore.