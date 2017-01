Calciomercato | Napoli-Southampton, non c'è accordo per Gabbiadini, le ultime

Southampton, Napoli e Gabbiadini. Tre attori, tutti protagonisti della stessa trattativa di mercato. Niente parola fine a quella che sembra ormai essere diventata una vera e propria telenovela. Il motivo? Manca ancora l'ok del presidente De Laurentiis, nonostante la società inglese si sia spinta a proporre 18 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

Il numero uno azzurro, però, temporeggia, per il semplice motivo che spinge per avere 20 milioni tra base fissa e bonus facilmente raggiungibili. Proprio il fattore bonus sta alimentando tensioni tra le due società , generando anche nello stesso Gabbiadini malumore e insofferenza per una situazione che non accenna a sbloccarsi. Il Southampton spinge, il Napoli tentenna, il futuro dell'attaccante azzurro è ancora tutto da scrivere.