Milan, Conceiçao: “Caso Portavoce? Agirò per vie legali”

Le parole di Sergio Conceiçao nella conferenza stampa di vigilia della sfida tra Lecce e Milan del Via del Mare

Reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A, il Milan sta vivendo un periodo estremamente difficile con la contestazione dei tifosi.

L’occasione per un parziale riscatto potrebbe esserci sabato 8 marzo. Alle ore 18, i rossoneri di Sergio Conceiçao faranno visita al Lecce di Marco Giampaolo.

Il Milan cerca tre punti per risalire la classifica: ora i rossoneri occupano il nono posto in classifica e sono lontani dalla zona Europa.

L’allenatore portoghese ha provato una formazione fortemente rinnovata per la sfida del Via del Mare, in cui mancheranno sicuramente gli squalificati Maignan e Pavlovic (Clicca qui per le possibili scelte). Sergio Conceiçao ha presentato Lecce-Milan in conferenza stampa.

Lecce-Milan, le parole di Sergio Conceiçao

Alla vigilia della trasferta del Via del Mare di Lecce, l’allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, ha risposto alle parole dei giornalisti in conferenza stampa. “Mi dispiace di questa situazione. Voglio capire nelle sedi legali cosa sia successo, non si capisce perché questo ex collaborare lo abbia fatto. Forse per cattiveria. Lo dico pubblicamente. Dispiace anche per chi lavora al Milan. Ibrahimovic e Moncada sono stati vicino alla squadra tutta la settimana. Abbiamo parlato tutti insieme. Abbiamo lavorato con tutto il gruppo a disposizione. Anche Florenzi è rientrato. Sono contento per il lavoro della squadra: tutti sono coinvolti. Risponderà nelle sedi legali“.

L’allenatore portoghese ha parlato delle scelte di formazione. “Ho lavorato con tutto il gruppo. Tutti devono avere voglia. Chi entra a Milanello deve avere la voglia di difendere questa maglia. Dopo vedo in allenamento quelli che mi danno più garanzie. Tutti mi hanno dato una buona risposta, ora devo scegliere formazione e strategia per Lecce”. Sergio Conceiçao poi aggiunge: “Uscire dai risultati negativi? Conosco una sola strada: i risultati. Abbiamo bisogno di lavorare al massimo e credere che gli episodi possano girare. Quando si vince tutto è diverso. Anche per me è una novità perdere tre partite di fila. Non c’è altra strada se non il lavoro. Sono il primo che non vuole perdere: sarei masochista se mettessi una squadra che penso non sia la migliore per vincere la partita“.

“Puntiamo a vincere la Coppa Italia”

Conceiçao ha parlato delle partite che restano da qui alla fine della stagione, con la Coppa Italia che diventa il primo obiettivo: “Tutte le partite sono decisive al Milan. Non dobbiamo pensare al nome. Noi possiamo vincere due titoli. Ora la prossima partita è la più importante. Non fa bene guarda molto avanti”.

Poi un commento su Santiago Gimenez. “Sta lavorando. È arrivato in un campionato non facile, l’Eredivisie è diversa. Serve un periodo di adattamento“.